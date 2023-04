Vai Na Fé: Theo diz que está apaixonado por Lumiar

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) e Theo (Emilio Dantas) estão cada vez mais envolvidos. Sabendo que a advogada é amiga da esposa, Clara (Regiane Alves), o empresário mente sobre a atual situação do casamento e aproveita o momento a dois, enquanto estão no apartamento da ex de Ben (Samuel de Assis), para falar à amante que está apaixonado por ela.

Os amantes aproveitam um encontro romântico, com direito a filme e pipoca, e Theo usa o momento para perguntar à advogada há quanto tempo ela está sem fazer um "programa de casal", alfinetando a relação com o ex-amigo, Ben.

A pergunta causa um leve desconforto em Lumiar, que rebate o questionamento do empresário. "Desculpa, mas isso é um 'programinha' de casados, namorados e não de odeio essa palavra, mas não é programa de amantes", pontua a advogada criminalista.

Para manipular e continuar tendo Lumiar ao lado, o pai de Rafa (Caio Manhente) mente sobre o casamento com Clara. O vilão conta para a amante que ele e a ex-modelo só estão juntos por um acordo de ambas as partes, mas que não estão envolvidos sentimentalmente.

"Eu estou apaixonado por você e se a Clara se interessar por alguém, eu não vou querer saber”, declara Theo.

Após ouvir a declaração, a ex de Ben se rende ao vilão e afirma estar gostando do "clima romântico" que surgiu. "Parece certo, não parece? Às vezes é igual em filme mesmo: a gente demora para encontrar a pessoa certa e, quando acontece, a gente sente que é pra valer", diz Theo, antes de beijar a advogada.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)