Vai Na Fé: Ben pede ajuda de Bruna para falsificar exame de DNA de Jenifer

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Ben (Samuel de Assis) descobre que Theo (Emilio Dantas) abusou de Sol (Sheron Menezzes), ex-namorada do advogado. Revoltado com o que acabou de descobrir, ele trocou socos com o ex-melhor amigo e pediu ajuda de Bruna (Carla Cristina Cardoso) para falsificar o exame de DNA de Jenifer (Bella Campos) e afastar a estudante e a backing vocal do vilão.

Após brigar com o ex-melhor amigo, Ben retorna para casa de Bruna, onde mora atualmente, e desabafa com a vendedora sobre a decepção ao saber do que Theo foi capaz de fazer.

“Já vi tantas histórias como essa no meu trabalho. Achei que saberia reconhecer um abusador. E era melhor amigo de um, esse tempo todo.”

Preocupado com a possibilidade de Jenifer não ser sua filha e, sim, de Theo, o advogado imediatamente tem uma ideia que pode colocar em risco a carreira no ramo do Direito. "A gente precisa dar um jeito desse teste de DNA tirar o Theo da vida da Sol e da Jenifer. A gente precisa ter certeza desse resultado", diz ele.

Bruna entende o recado de Ben e ouve a proposta do novo amigo. “A minha filha não pode ser fruto de um abuso. A gente vai falsificar esse teste de DNA. E ninguém mais pode saber disso", pede o advogado.