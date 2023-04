Novela "Vai na Fé" aborda tema sobre alopecia; entenda o que é a doença

A novela Vai na Fé colocou o tema da doença alopecia areata, no episódio de quarta-feira (19), uma doença inflamatória que provoca queda de cabelo resultando em falhas circulares frequentemente no couro cabeludo ou na barba. A personagem Marlene tirou a peruca pela primeira vez e revelou o motivo que a leva a esconder seus cabelos verdadeiros.

Na vida real, Elisa Lucinda não sofre de alopecia. Mas, ao assumir o problema, a personagem passará a aparecer, nos próximos capítulos, com o cabelo original da atriz.

A personagem iniciará tratamento no SUS e contará com a ajuda de Bruna (Carla Cristina Cardoso) para esconder as falhas com penteado.

O que é alopecia?

A origem da doença pode ser autoimune, genética ou traumática. Na trama, no caso de Marlene, a alopecia areata tem origem emocional e se desenvolveu após a personagem ficar viúva e ter que ajudar a filha a cuidar das netas e da casa.

A alopecia afeta a autoestima de mulheres e homens em todo o mundo. Como, por exemplo, a atriz e esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, que preferiu raspar a cabeça por conta do problema.

A alopecia areata se estende em falhas circulares, mas também pode fazer a pessoa perder todo o cabelo e até os pelos do corpo. Vale lembrar que não se trata de uma doença contagiosa.

Como tratar?

O Gshow fez entrevista com a dermatologista, professora e especialista no assunto, Violeta Tortelly, e ela disse que quanto antes o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, maiores são as chances de se obter bons resultados.

“O mais importante é o tratamento ocorrer o mais precocemente possível. Um recado interessante é procurar um dermatologista logo, porque depois que há a destruição do folículo, ou o afinamento do fio, a resposta é muito pior. Com o tratamento precoce, a gente consegue fazer esse fio voltar mais rápido”, explica a médica.