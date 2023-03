Vai Na Fé: Apaixonado, Lui Lorenzo se declara para Sol

O clima vai esquentar mais uma vez entre Sol e Lui Lorenzo. Depois de ficarem trancados no camarim, agora, a dupla fica em meio à escuridão, dentro da mansão do astro, após a forte chuva no Rio de Janeiro. Sem energia no bairro, a dançarina resolveu fazer companhia ao cantor e ele aproveitou o momento para ser honesto sobre o que sente por ela.

Enquanto espera a luz retornar para voltar para Piedade, Sol decide passar o tempo conversando sobre vários assuntos com o filho de Wilma. A mãe de Jenifer fica surpresa quando o cantor pop abre o coração e pede uma chance.

Sol, que perdeu o marido recentemente, reforça ao cantor a sua situação atual, vivendo com a mãe e as duas filhas, além da diferença entre a realidade dela e de Lui.

“Eu quero. Eu banco. Não me importa nada disso. Mas eu quero saber de você. O que você quer? Olha para mim e diz que você não sente nada, nem amor e nem desejo.”, se declara o filho de Wilma.

O cantor deixa a dançarina sem palavras e continua expondo os sentimentos a ela, que não sabe como reagir.

“Eu sei que tem uma parte sua que quer me dar uma chance, mas eu só vou dar esse passo se você me disser sim”, diz Lui.

