Vai Na Fé: Kate faz barraco após ser expulsa do apartamento de Theo

A vida de luxo de Kate (Clara Moneke) pode estar com os dias contados já que ela levou Hugo (MC Cabelinho) ao apartamento alugado por Theo (Emilio Dantas), na intenção de fazer ciúmes ao empresário. Irritado ao receber a foto da amante com o garoto, o vilão decide expulsá-la do local e pôr um fim no romance secreto, que iniciou por ele ver semelhança física entre ela e Sol (Sheron Menezzes), por quem é obcecado.

Kate ficou irritada ao se sentir deixada de lado por Theo após ver um vídeo do empresário ao lado da família, durante o aniversário de Rafa (Caio Manhente). A filha de Bruna (Carla Cristina) só não imaginava a dimensão do problema que iria arrumar com o seu “Gato Sênior”.

Dentro do apartamento, Theo surpreende a garota e a expulsa do local. “Quando sair, leva essas bugigangas cafonas que você espalhou pelo meu ‘apart’. Você acha que eu pago esse lugar e banco toda essa sua vidinha de madame para você colocar um maloqueiro na minha cama?”, falará ele.

Enquanto é pressionada para sair, a filha de Bruna fica assustada com a forma que está sendo tratada pelo amante. “Theo, você está me machucando”, diz Kate. “Foi bom me despedir de você, mas eu não estou aqui para ser feito de otário por mais uma biscate de Piedade”, responde o vilão.

Percebendo que o “Gato Sênior” fala sério, a garota decide armar um barraco para continuar no local e o chantageia. “Só me tira daqui à força! Quero ver bancar esse escândalo. Quer ser visto arrastando amante pela rua? Vai lá!”

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)