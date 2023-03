Vai Na Fé: Sol se assusta e machuca o tornozelo ao ver Theo em show de Lui Lorenzo

Sol finalmente voltará aos palcos como backing vocal e dançarina de Lui Lorenzo após as idas e vindas na banda do astro pop. O que deveria ser uma noite tranquila com o retorno aos shows, se transformará em susto e acidente, quando a moça avistar Theo no local; empresário é obcecado e a persegue desde a juventude, quando ela ainda namorava Ben.

Esta é a segunda vez que o marido de Clara vai acompanhar de perto o show de Sol. Agora, o pai de Rafa resolveu ir com Kate, a amante que ele mantém por ver semelhança entre a garota e a mãe de Jenifer.

Para não ser visto acompanhado, Theo ficará em frente ao palco e se afastará da filha de Bruna. Em meio às coreografias, a dançarina se depara com o empresário na plateia, sorrindo em sua direção, o que lhe causará um acidente durante o show.

Com o susto, Sol machucará o tornozelo e deixará o palco. Ao ser aplaudida pelo público, a backing vocal retornará para explicar a situação.

"Hoje eu dei um jeitinho no tornozelo. Vocês viram, né? Não consegui entregar o melhor de mim. Mas o Lui tem razão. O palco é meu lugar!", dirá Sol.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)