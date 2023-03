Vai Na Fé: Wilma contrata Lumiar e fica chocada ao descobrir quem é o pai da advogada

Wilma descobriu mais um motivo para ter raiva de Érika, ex-dançarina de Lui Lorenzo. Após receber uma ligação de Christiane Torloni, a mãe do astro pop fica sabendo que a jornalista foi a responsável pelo sumiço de sua agenda de contatos.Para se vingar, a ex-atriz busca Lumiar e fica impressionada ao perceber que a advogada criminalista a lembra de alguém.

Irritada com Érika, a mãe de Lui Lorenzo decide processar a dançarina e ex-affair do filho. Após Vitinho indicar Lumiar para o caso, Wilma vai ao escritório da esposa de Benjamin e não consegue prestar atenção no assunto relacionado ao processo. Enquanto Lumiar explica o caso, a ex-atriz tenta lembrar de onde conhece a profissional.

“A Érika Teixeira pode ser enquadrada por furto qualificado. A pena pode ser de até oito anos”, pontua a esposa de Ben.

Sem saber que está na frente da filha de Dora e Fábio, que também é pai de Lui Lorenzo, Wilma afirma à advogada que seu rosto é familiar.

“Sou filha da Dora e do Fábio. O homem com quem a senhora teve um caso quando eu era pequena”, diz Lumiar, deixando Wilma sem reação.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)