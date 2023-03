Vai Na Fé: Sol avisa família que voltará a dançar com Lui Lorenzo

Incentivada pelo cantor Buchecha, Sol está empenhada em voltar aos palcos como dançarina e backing vocal de Lui Lorenzo. Agora, a vendedora de quentinhas precisa enfrentar um novo problema: conseguir o apoio da família antes de retomar o sonho de ser artista.

Para fazer o anúncio, a amiga de Bruna reúne as filhas, Duda e Jenifer, e a mãe, Marlene. Sem muita enrolação, Sol conta às três que está decidida a retomar a carreira ao lado de Lui.

Duda, a filha mais nova, relembra a mãe de que o pai, já falecido, não iria gostar de ver a viúva ao lado do cantor pop.

“Mas mãe, aquelas músicas são tão machistas”, completa Jenifer. “Não gosto nada dessa ideia”, reforça Marlene.

Mesmo com a resistência das filhas e da mãe, Sol deixa claro que isso não afetará sua decisão. “Parou que o assunto não foi aberto pra assembleia. Vou ligar pra Wilma agora mesmo.”

Agora o próximo obstáculo de Sol é Wilma, a mãe e empresária de Lui, que não gosta nada da ideia da vendedora de quentinhas se apresentar ao lado do filho e desliga a ligação de Sol.

“Era só o que me faltava. A crente das quentinhas de volta para mexer mais ainda com a cabeça do meu filho”, diz ela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)