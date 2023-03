Vai Na Fé: Lui Lorenzo quer parar de cantar para descobrir quem é de verdade

Lui Lorenzo não sabe mais o que fazer com tudo dando errado em sua vida. Após várias tentativas de voltar ao estrelato, o cantor fica ainda mais desapontado na vida pessoal, após ter falhado na cama e ser exposto por Érika.

Em uma conversa com Wilma, o cantor diz que está decidido a mudar o rumo de sua vida.

“Vou parar com tudo. Não consigo mais cantar. Não tem mais a minha verdade, entende? Eu preciso descobrir quem eu sou, pra onde vou”, desabafa Lui.

A controladora Wilma, ex-atriz e totalmente dependente do filho, fica irritada com o que acaba de ouvir e explode com Lui Lorenzo.

“Meu filho, o mundo vai muito além da sua barriguinha sarada! Existe um complexo arquitetônico construído sobre Lui Lorenzo, que depende do seu requebrado, que precisa dos seus dotes, da sua cafonice.”

Arrasado ao perceber que não é mais o mesmo como cantor e com as mulheres que se envolve, o filho de Wilma pede desculpas à mãe, mas diz que não consegue mais retornar aos palcos.

