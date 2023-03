Vai Na Fé: quem é Rafael, personagem de Caio Manhente, na novela da TV Globo

Rafael é um jovem sensível e acolhedor, que está em uma fase complicada enfrentando uma depressão e vendo a mãe, Clara, dentro de um relacionamento abusivo com o pai, Theo. Sem saber como agir para alertar Clara do mal que o marido faz e da forma como ele trata a família, o adolescente se isola em seu quarto e não tem uma relação boa com o pai.

Sempre deitado em seu quarto e sem ânimo, o filho de Clara e Theo se recusa a fazer terapia e encontra em Fred, seu melhor amigo, o apoio para conseguir seguir em frente. Fred é quem está sempre ao lado do adolescente e insiste para que ele saia de casa e aproveite a vida para voltar a ser feliz.

O ambiente familiar do jovem é um dos motivos que o entristece, já que ele é muito observador e está a todo momento analisando a forma com que Theo trata a esposa, Clara. Casados há 20 anos, o empresário finge ser um marido perfeito e a ex-modelo possui baixa auto estima por causa dos constantes insultos do marido.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)