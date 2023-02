Vai Na Fé: quem é Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann, na novela da TV Globo

Advogada criminalista famosa e valorizada no meio, Lumiar é a filha mais velha de Dora e Fabio, pai do cantor pop Lui Lorenzo. A jovem conheceu o atual marido, Ben, na faculdade de Direito e juntos eles mantêm uma relação feliz e saudável. Atualmente, a filha de Fabio trabalha no mesmo escritório que o marido e dá aulas para turmas da graduação de Direito, em uma universidade do Rio de Janeiro.

Lumiar é o oposto dos pais, um casal hippie que decidiu mudar de vida e viver próximo da natureza, na região serrana do Rio de Janeiro. A advogada detesta o seu nome, dado em homenagem à cidade onde nasceu, mesmo local onde os pais vivem, no Refúgio Paz de Lumiar.

A moça é extremamente metódica e perde a paciência com tudo o que sai de ordem. Acostumada com a vida na cidade grande, ela não se identifica com nada ligado ao Refúgio Paz de Lumiar e vive em conflito com Fabio e Dora.

A relação com Ben traz a tranquilidade que ela não possui com os pais. Os dois se apaixonaram na juventude, e, após a formatura, foram construindo juntos uma carreira de sucesso e uma vida a dois de muita felicidade.

O casamento passa a entrar em crise quando eles percebem que não querem as mesmas coisas: ele quer ter filhos e fazer uma viagem de trailer, ela não deseja ser mãe e não gosta da ideia de embarcar no veículo com Ben. Após a advogada deixar tudo claro, o marido acaba revendo Sol, ao passar por uma rua, seu amor da adolescência e o encontro o deixa mexido.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)