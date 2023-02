Vai Na Fé: quem é Ben, personagem de Samuel de Assis, na novela da TV Globo

Em Vai Na Fé, Samuel de Assis vive o advogado Ben. O rapaz se tornou um sucesso no ramo e aprendeu a ter responsabilidades logo cedo ao assumir o escritório de advocacia deixado pelo pai. Ao lado da esposa e advogada criminalista, Lumiar, construiu uma carreira estável e se tornou respeitado.

No passado, durante o período em que cursava a faculdade de Direito, Ben e os amigos Theo e Simas frequentavam bailes funks que aconteciam na zona norte do Rio de Janeiro. Lá, ele se encantou por Sol, que chamava atenção e era conhecida como a “rainha do baile”.

Ben e Sol engataram um breve relacionamento - invejado por Theo, que também queria conquistar Sol. Desde a juventude, Theo vive frustrado desejando tudo o que o amigo tem, desde a ex-namorada, Sol, até a atual esposa, Lumiar, e a carreira de sucesso, já que ele nunca terminou a graduação em Direito.

Foi na faculdade que Ben e Lumiar se conheceram e viraram amigos. Após a morte do pai, o rapaz teve que assumir o escritório familiar, fato que o afastou de Sol. Com o passar dos anos, ele se apaixonou por Lumiar, com quem é casado até hoje e possui uma relação tranquila.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)