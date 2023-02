Vai Na Fé: quem é Sol, personagem de Sheron Menezzes, na novela da TV Globo

“Vai Na Fé” traz no enredo principal a história da personagem Sol, que trabalha vendendo quentinhas todos os dias para ajudar no sustento da família. Ela é uma mulher de muita fé, que vive com a mãe, as duas filhas Jenifer e Duda e Carlão, seu marido. Com muito amor e fé, Sol e os familiares frequentam a igreja do bairro e encaram com positividade os desafios que aparecem ao longo do caminho.

Sol é inspirada em muitas mulheres brasileiras, que acordam cedo e saem para trabalhar e ajudar a família. Na trama, ao lado da amiga Bruna, a mãe de família inicia a jornada de trabalho no início da manhã para vender as quentinhas elaboradas pela mãe, Marlene.

Com o carro estacionado, as duas amigas abrem o porta-malas do automóvel e oferecem o produto com muito bom-humor e alegria às pessoas que passam na rua. Para ajudar na venda, Sol e Bruna anunciam os pratos do dia cantando e fazendo paródias de músicas famosas.

No passado, ainda na adolescência, Sol frequentava bailes funks do Rio de Janeiro. A jovem encantava a todos pelo talento durante as festas e ganhou o apelido de “rainha do baile”.

Atualmente, aos domingos, ela e a família frequentam a igreja que fica no bairro onde moram, em Piedade. Sol faz parte do coral do local, onde conheceu o marido Carlão, que se encantou desde a primeira vez que viu a moça.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)