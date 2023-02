Vai Na Fé: atores principais e mais conhecidos da novela da TV Globo

A TV Globo estreou a nova novela das sete, com personagens repletos de histórias românticas, carregando aprendizados, humor e esperança em dias melhores. No elenco estão alguns atores conhecidos por trabalhos em outras produções da emissora, como Sheron Menezzes, José Loreto, Emilio Dantas, Carolina Dieckmann, Bella Campos. Mel Maia e Renata Sorrah.

Sheron Menezzes

Sheron Menezzes interpreta Sol em "Vai Na Fé" (Divulgação/TV Globo)

A atriz dá vida à personagem Sol, uma mulher sonhadora, que mora em Piedade, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e levanta diariamente antes das seis da manhã para vender suas quentinhas no centro da cidade. Sol é mãe de Jenifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão), e canta desde a infância no coral da sua igreja.

Durante a adolescência, sem os pais saberem, ela frequentava bailes funks, o que a tornou conhecida como a princesa do baile. Atualmente, a família da jovem enfrenta problemas financeiros, fato que a faz parar nos palcos novamente, ao lado do cantor Lui Lorenzo, que se encanta pela moça.

José Loreto

José Loreto vive Lui Lorenzo em "Vai Na Fé" (Reprodução/Redes Sociais)

Em “Vai Na Fé”, Loreto vive Lui Lorenzo, um cantor pop que cresceu à sombra da mãe, a atriz Wilma (Renata Sorrah), sem a presença do pai, o cantor Fábio (Zé Carlos Machado). Na infância, ele foi levado pela babá a um programa de calouros e rapidamente começou a ganhar fama a partir deste dia.

Lui cresceu carente e conquistador que sempre está pulando de caso em caso, sem se envolver. Tudo muda quando ele conhece Sol (Sheron Menezzes) e sente, pela primeira vez, algo diferente.

Emilio Dantas

Emilio Dantas vive Theo em "Vai Na Fé" (Divulgação/TV Globo)

Dantas interpreta Theo, um homem aparentemente exemplar e pai de família. Casado com Clara (Regiane Alves) e pai de Rafa (Caio Manhente), ele se envolve com Kate (Clara Moneke) por ver semelhança entre a moça e Sol, sua paixão do passado.

Theo costumava frequentar bailes funks, onde conheceu Orfeu (Jonathan Haagensen), que se tornou seu sócio em uma empresa de importação e exportação, que traz e leva mercadorias pagando menos impostos, sem que ninguém saiba disso.

Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann vive Lumiar em "Vai Na Fé" (TV Globo/João Miguel Júnior)

Dieckmann vive Lumiar, advogada respeitada no meio e casada com Benjamim (Samuel de Assis), que conheceu ainda na faculdade. Ao lado do marido, a moça construiu uma carreira de sucesso e juntos se tornaram advogados criminalistas de renome.

Filha de Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado), a advogada detesta o nome dado pelos pais, que é em homenagem a cidade onde nasceu, local onde os pais moram até hoje, próximo da natureza e longe do agito da cidade. Lumiar não se identifica com nada do que os pais gostam e é alguém muito diferente dos dois.

Bella Campos

Bella Campos vive Jenifer em "Vai Na Fé" (Divulgação/TV Globo)

Bella, a muda de Pantanal, interpreta a estudiosa Jennifer, filha mais velha de Sol (Sheron Menezzes) e sonha em se tornar advogada no futuro. A moça se torna o orgulho de toda a família logo ao conseguir entrar no curso desejado, conseguindo uma bolsa de estudos para estudar em uma faculdade prestigiada.

Jovem feminista e de posicionamento firme, Jenifer e tem alguns confrontos com o pai Carlão (Che Mois), que não participa como deveria nas tarefas domésticas da casa.

Mel Maia

Mel Maia vive Guiga em "Vai Na Fé" (TV Globo/João Miguel Júnior)

Na novela das sete, Mel Maia vive a estudante de Direito Guilhermina, mais conhecida como Guiga. Garota que está sempre por dentro das tendências da moda e ganha muito dinheiro como influenciadora em suas redes sociais.

Para aumentar a quantia na conta bancária, a influencer faz qualquer tipo de postagens, até mesmo recomendando produtor que não são confiáveis, mas finge não saber de nada.

Renata Sorrah

Renata Sorrah vive Wilma em "Vai Na Fé" (TV Globo/Manoella Mello)

Sorrah interpreta a vaidosa Wilma, mãe de Lui Lorenzo (José Loreto), atriz de teatro, cinema e televisão que está com a carreira em declínio. Sofrendo com o preconceito por conta da idade, os papéis na carreira de Wilma foram diminuindo cada vez mais, até que a profissão ficou apenas em suas lembranças.

Atualmente, ela gerencia a carreira de Lui, seu filho fruto do relacionamento com o ex-ator Fabio, que viveu longe do filho e se isolou na cidade de Lumiar, junto com a atual esposa Dora (Claudia Ohana).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)