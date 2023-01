José Loreto revela inspiração em Sidney Magal para 'Vai na Fé'

No próximo dia 16 de janeiro, estreia na TV Globo, a novela “Vai na Fé”. Com um elenco estrelado, uma coletiva de imprensa online ocorreu com diversos veículos do Brasil hoje, 06.

O que gerou curiosidade de cara é a performance de José Loreto na trama.

O ator saiu de 'Pantanal', onde interpretava o peão Tadeu, para dar vida a Lui Lorenzo, um cantor pop, que precisa mostrar toda desenvoltura na dança também. José Loreto revelou onde ele aprendeu a unir todas essas artes.

“Me preparei há dois anos, porque ia fazer um filme do Magal. Usei muita coisa do Magal, a minha maior preparação foi de um filme que eu não fiz, porque já saiu do ‘Pantanal’ para ‘Vai na Fé’. Cai dentro, mais aula de canto e dança. A música sempre esteve na minha vida desde os 15 anos, toco violão, mas sempre de forma amadora”, contou.

Este trabalho citado por Loreto não vai mais ocorrer. Mesmo com toda a preparação com aulas de canto, dança e pesquisa e preparação, o ator não gravou, em decorrência das gravações de ‘Pantanal’.