José Loreto posta imagens de chamego com Rafa Kalimann

É comum José Loreto eRafa Kalimann postarem fotos e vídeos juntos nas redes sociais. Eles sempre estão compartilhando com os fãs os momentos de romance e brincadeiras. Neste domingo (1), no primeiro dia do ano de 2023, o ator fez um vídeo no instagram com um resumo dos principais momentos do dia de praia ao lado da amada. O ator fez a postagem nesta segunda-feira (2).

Na legenda, o ator escreveu: "Dia 1 do 1 de 2023, começando o ano com axé do mar e chamego da sereia".

No último sábado (31), Rafa Kalimann fez algumas postagens nas redes sociais mostrando dia de passeio em lancha.

O casal vai contracenar juntos na nova novela da TV Globo, "Vai na Fé". Eles estão juntos desde agosto do ano passado.