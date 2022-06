Rafa Kalimann e Bruninho do Vôlei estão juntos

Vídeos de Rafa Kalimann e Bruninho do Vôlei começaram a circular na web na manhã desta sexta-feira, 17. Nas imagens, os dois aparecem bem íntimos, trocando carinhos.

O jornalista Matheus Baldi, apresentador do Fofocalizando, do SBT, já tinha noticiado que eles estariam juntos. De acordo com ele, Rafa e Bruninho saíram de mãos dadas de uma balada de São Paulo, na noite de ontem, 16.

Recentemente, Rafa Kalimann estaria vivendo um affair com o ator João Vicente Castro. Mesmo sem assumirem publicamente, alguns perfis de fofoca do Instagram garantiram que eles estariam juntos.