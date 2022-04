Rafa Kalimann e ator João Vicente de Castro posam juntos diante de rumores de romance

No último final de semana, rumores davam conta que a ex-BBB Rafa Kalimann e o ator João Vicente de Castro estão tendo um affair. O romance foi confirmado pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram, após o casal posar junto, abraçado, na festa de aniversário da apresentadora, no último domingo, 3, no Rio de Janeiro.

“Entramos em contato com a Rafa, que nos confirmou o romance, mas nos explicou que não é nada sério, e que eles são muito amigos, acima de tudo”, diz a postagem.

A influencer comemorou 29 anos com uma roda de samba à beira da piscina, que contou com a presença de vários artistas, como Manu Gavassi, sua companheira finalista do BBB 20. Outras celebridades que compareceram à festa foram Deborah Secco, Juliana Paes, Preta Gil, Cris Vianna e Bruno de Lucca.

Nos Stories e no feed do perfil pessoal no Instagram, Rafa compartilhou uma sequência de fotos da comemoração. João aparece em uma delas abraçado à aniversariante, que escreveu: “Obrigada, João!”.