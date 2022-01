Rafa Kalimann flagra drone na direção da janela de sua casa

Rafa Kalimann foi vítima de uma situação constrangedora, na manhã desta quinta-feira (13). A influencer, que integrará o time de apresentadores do "BBB 22", flagrou um drone, na janela do próprio quarto. "Eu tô brava, levei um susto tão grande com esse negócio na boca da minha janela", relatou.

Rafa filmou o drone bem próximo ao quarto e fez um apelo aos vizinhos. "Preferi tirar o áudio porque fiquei bem incomodada, mas, por gentileza, vizinhos, não sejam inconvenientes assim. Me assustei muito com ele bem próximo da janela do meu quarto no primeiro momento", conta a ex-apresentadora do "Casa Kalimann".

Nas imagens, não é possível constatar se o objeto continha câmeras. Mesmo sem a confirmação, Rafa comemorou a sorte de não ter saído nua do banho. "Hoje, eu resolvi sair de toalha", declarou.