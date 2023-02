Vai Na Fé: quem é Theo, personagem de Emilio Dantas, na novela da TV Globo

Na frente dos colegas de trabalho e amigos, Theo é o empresário de sucesso que passa a imagem do homem ideal. Por trás da máscara de bom rapaz, ele age de forma abusiva com a esposa, Clara, atitude que o afasta do filho Rafa, que possui uma ótima relação com a mãe e quer ajudá-la a conseguir sair do casamento.

Theo sempre invejou a vida do amigo Benjamin, advogado de sucesso, atualmente casado com Lumiar. Os três se conheceram na faculdade de Direito, mas Theo nunca terminou a graduação.

Durante o período da faculdade, Theo, Benjamim e Simas formavam um trio inseparável que saía para festas na zona sul do Rio de Janeiro e ia parar nos bailes funks da zona norte, em Piedade.

Foi nesses bailes que Theo e os amigos conheceram Sol, que logo engatou um romance com Benjamim. Obcecado por Sol, ele passou a tentar conquistar e perseguir a jovem que, na época, namorava o amigo.

Em Piedade, Theo conheceu Orfeu, ex-integrante de um grupo de tráfico de drogas, atual sócio “oculto” de sua empresa de importação e exportação. Juntos, eles possuem um negócio ilegal, levando e trazendo mercadorias ilícitas, pagando menos impostos sobre elas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)