Vai Na Fé: quem é Lui Lorenzo, personagem de José Loreto, o Tadeu da novela Pantanal

Cantor pop, Lui Lorenzo (José Loreto) ficou famoso ainda na infância ao ser levado pela babá a um programa de calouros e logo entrou para a lista das estrelas da música. Agora, ele vive uma fase ruim, vendo a carreira declinar e sem emplacar músicas. Além disso, Lui ainda tem que lidar com Wilma (Renata Sorrah), a mãe controladora, que administra sua carreira.

O artista é fruto do relacionamento de Wilma com Fábio (Zé Carlos Machado), ex-cantor e ex-ator que possuía uma vida agitada até conhecer Dora (Claudia Ohana), sua atual mulher. Juntos, eles criaram o “Refúgio Paz de Lumiar”, local onde moram na região serrana do Rio de Janeiro, cujo nome da cidade é o mesmo dado à filha (Carolina Dieckmann), meia-irmã de Lui Lorenzo.

O jovem cresceu afastado do pai e criado por Wilma, uma atriz de sucesso que ficou ressentida por não receber mais convites para atuar e passou a empresariar os trabalhos do filho no ramo musical.

Desejado e sedutor, o rapaz conquista facilmente as mulheres e não se prende em nenhum relacionamento. O filho de Wilma nunca soube o que é o amor, até encontrar Sol, que irá mexer com sua cabeça e coração, deixando o cantor caidinho por ela.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)