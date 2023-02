Vai Na Fé: quem é Clara, personagem de Regiane Alves, na novela da TV Globo

Em “Vai Na Fé”, a atriz Regiane Alves interpreta Clara, uma ex-modelo rica que vive em um relacionamento abusivo. Casada com Theo, a moça possui baixa autoestima e é constantemente humilhada pelo marido, que critica constantemente seu corpo e a usa como laranja em seus negócios ilegais.

Clara interrompeu a carreira de modelo após se apaixonar e casar com Theo. Ela engravidou, parou de trabalhar para cuidar do filho em tempo integral e, desde então, é humilhada diariamente pelo marido, que sempre quer mostrar ser melhor do que ela.

Além dos problemas no casamento, Clara ainda tem dificuldades para lidar com o filho, Rafa, um adolescente que enfrenta um processo depressivo e vê toda sua vida transformada por isso. Dentro de casa, Rafa percebe o mal que Theo causa à mãe, se afasta do pai por isso, mas não sabe como ajudar a ex-modelo a pedir o divórcio.

Constantemente julgada pelo marido, Clara começa a perceber que está em uma relação abusiva há 20 anos após se aproximar de Helena, personal trainer do prédio, que abre seus olhos para quem Theo realmente é.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)