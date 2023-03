Vai Na Fé: Theo tenta beijar Lumiar e vai atrás de Sol

Em Vai Na Fé, Theo não cansa de tentar algo com Lumiar, esposa de Ben. Desta vez, o vilão se aproveitará da insegurança da advogada em relação ao passado do marido com Sol e vai tentar beijá-la. Sem sucesso com a tentativa, ele decide ir até o trabalho da viúva de Carlão, deixando a moça chocada.

VEJA MAIS

O empresário leva Lumiar para cantar no karaokê, dentro do bar de Orfeu. No local, em um momento da cantoria, a esposa de Ben ficará cara a cara com Theo, que logo tenta beijá-la, mas ela diz que quer ir para casa.

“Sério? Vai dizer que não rolou um clima?”, insistirá Theo.

Após levar um fora de Lumiar, que afirma preferir "manter o pouco de respeito que tem por si mesma", o marido de Clara vai atrás de Sol. Isso só acontece porque ele descobre sem querer, por meio de sua secretária, onde a mãe de Jenifer trabalha vendendo quentinhas.

Como em todos os dias, Sol estará no local cantando para atrair os clientes. Ao ver o vilão se aproximar, a moça ficará paralisada e o sorriso imediatamente some do rosto logo que ele fica bem à frente dela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)