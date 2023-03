Novela Vai Na Fé: Yuri é solto e consegue manter a bolsa de estudos que seria suspensa

Na novela Vai Na Fé, Yuri sofre mais uma injustiça e é preso novamente após ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos. Pela segunda vez, o jovem foi parar atrás das grades ao ter o rosto reconhecido equivocadamente em uma foto, mas consegue a liberdade de volta com a ajuda de Ben, marido de Lumiar, professora da faculdade onde ele estuda.

Ben foi o responsável pela defesa que garantiu a soltura do estudante da cadeia. Ao lado de Jenifer, Lumiar, Otávio e os pais de Yuri, ele aguardou a saída do estudante do lado de fora da delegacia.

Feliz por ter ajudado, o marido de Lumiar diz ao estudante que é bom vê-lo do lado de fora do local. “Agora só quero saber de estudar e tocar a minha vida”, responde Yuri.

Em meio aos abraços para recepcionar o jovem, Lumiar cita um fato preocupante: a bolsa de estudos que garante a vaga de Yuri no Icaes corre risco de ser suspensa por causa das duas prisões, mesmo ele sendo inocente.

“Mas a gente organizou um movimento enorme para pressionar o Icaes. Tenho fé que vai rolar”, tranquiliza Jenifer, amiga do garoto.

Para resolver a questão, Yuri vai até o Icaes e recebe dos colegas de faculdade um abaixo-assinado pedindo para a bolsa não ser suspensa. Ele fica surpreso com a quantidade de assinaturas e decide entregar o documento ao reitor do instituto; enquanto isso, os outros estudantes realizam uma manifestação a seu favor.

“Eu acabei de conversar com reitor e não tem jeito mesmo...”, diz Yuri, fazendo suspense. “O Icaes vai ter que me engolir! Cancelaram a suspensão da bolsa”, comemora o rapaz.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)