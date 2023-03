Novela Vai Na Fé: Kate briga com Bruna e se muda para o apartamento de Theo

Em Vai Na Fé, Kate está cada vez mais envolvida com Theo. Desta vez, a história foi quase toda descoberta por Bruna que já está desconfiada do suposto namorado da garota. Ao notar que o celular da filha está desbloqueado, a amiga de Sol vê as mensagens trocadas entre os dois e conclui que Kate é amante e tentará alertar a filha.

“Deixa de ser ridícula, garota. Ele é um homem casado! Acha o quê? Que ele vem pro

almoço de domingo? Que ele te chama de namorada por aí?”, dirá ela.

Irritada, Kate trará à tona o passado da mãe, que foi abandonada durante a gravidez e teve que criar a garota sozinha. Mesmo magoada, Bruna tentará novamente abrir os olhos da filha, que não dará ouvidos à mãe.

“Esse cara deve ter idade para ser seu pai. É rico. Branco. Casado com uma mulher rica. Branca. Ele está te usando, Kate”, alertará Bruna.

A garota colocará um ponto final na discussão ao decidir arrumar as malas com destino ao apartamento de Theo. Deixando Bruna aos prantos, Kate sai de casa e, aconselhada pelo empresário, vai passar a morar no imóvel onde os dois se encontram.

