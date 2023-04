Vai Na Fé: Jenifer prefere não denunciar fraude de Tatá ao ICAES

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Jenifer (Bella Campos) percebe que as suspeitas sobre Tatá (Gabriel Contente) estavam certas. Com a ajuda de Yuri (Jean Paulo Campos), a filha de Sol (Sheron Menezzes) descobriu que o namorado fraudou documentos da escola onde completou o ensino médio para entrar no Icaes como bolsista por renda. A novidade deixa a estudante decepcionada, mas, ao conversar com o garoto, ela prefere não denunciá-lo à reitoria.

Com as provas em mãos, Jenifer procura o namorado e afirma já saber da fraude e diz que outra pessoa que merecia a bolsa perdeu o direito por causa da atitude criminosa dele. Tatá tenta se defender e pergunta para a filha de Ben (Samuel de Assis) se ele também “não tem direito” de estar na instituição.

Em seguida, a bolsista continuará confrontando o garoto e pontua que os pais dele têm condições financeiras para arcar com as despesas do ICAES. Para tentar se defender novamente, Tatá diz que a mensalidade da faculdade corresponde a seis meses do colégio onde estudava durante o ensino médio e deixa Jenifer ainda mais irritada.

“Mas podiam pagar outra faculdade ou, sei lá, um cursinho até você conseguir bolsa por nota ou uma federal”, diz Jenifer.

Tatá tenta se desculpar e afirma ter sido um erro e logo é interrompido pela namorada que garante que se trata de um crime e não só um erro qualquer.

“A gente falou em passar o resto da vida juntos! Terminou? E eu? Você sabe que isso ia acabar com a minha vida, não sabe?”, diz Tatá, fazendo com que a estudante deixe de denunciá-lo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)