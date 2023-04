Vai Na Fé: Desconfiada, Jenifer conta com a ajuda de Yuri para investigar Tatá

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Jenifer (Bella Campos) está notando algo estranho na condição financeira da família de Tatá (Gabriel Contente). O estudante garante que os pais são pobres e que entrou no Icaes com bolsa de estudos, porém, em um almoço com os sogros na casa de Sol (Sheron Menezzes), a desconfiança aumenta e a filha de Ben (Samuel de Assis) pede ajuda de Yuri (Jean Paulo Carlos) para descobrir a verdade.

Tatá e os pais chegam de carro em Piedade. Durante a conversa com a família de Jenifer, a mãe do jovem conta que ele estudou em escola particular antes de entrar no Icaes. A namorada do rapaz, que já está desconfiada, começa a perceber outras diferenças entre o que ele fala e o que os sogros mostram.

“Acho que o Tatá está mentindo pra mim. A mãe e o pai dele nem disfarçam, sabe? O carro, o vinho”, desabafa a estudante com Kate (Clara Moneke). A filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) discorda da amiga e brinca por ela estar agindo dessa forma. “Você foi contratada para ser fiscal, amiga? Estava sabendo, não. Paga bem?”, ironiza.

No dia seguinte, ao chegar na faculdade, Jenifer não consegue disfarçar o incômodo em relação ao namorado e o coloca "contra a parede".

“Você mentiu sobre ter baixa renda pra ganhar bolsa no Icaes? Fala a verdade”, diz ela.

Irritado com a desconfiança, Tatá diz para a namorada que, na relação, um precisa confiar no outro e a deixa sozinha. Mesmo culpada, a estudante de Direito procura Yuri e pede a ajuda do melhor amigo para descobrir onde o amado estudou.

“Me sinto mal investigando meu namorado pelas costas”, lamenta ela. “E você quer saber a verdade, não quer?”, responde Yuri.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)