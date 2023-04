Vai Na Fé: Lumiar e Theo se beijam após Ben ir embora de casa

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) não está sabendo lidar com a separação, desde que Ben (Samuel de Assis) saiu de casa após descobrir as várias mentiras da advogada. Sozinha, a professora do Icaes conta com o apoio de Theo (Emilio Dantas) para desabafar e acaba dando uma chance para o empresário.

Theo resolve levar café da manhã no apartamento de Lumiar e aproveita para ouvir a amiga sobre a situação atual após Ben ter saído de casa. A advogada afirma para ele que as coisas estão mais do que difíceis, estão impossíveis.

“Acho que esse apartamento precisa de uma limpa de tudo que lembra o Benjamin. Confia em mim?”, dirá Theo, enquanto guarda objetos do advogado em uma caixa.

Em seguida, Lumiar diz que está mais leve após retirar tudo o que lembra o ex-marido da residência. Enquanto isso, o marido de Clara se aproxima, afasta o cabelo dela do rosto e se declara.

“Agora que o Benjamin não está mais aqui, sobrou um cara que só quer te fazer feliz. Não quero mais forçar a barra. Desta vez, você precisa dar o primeiro passo”, confessa ele, que é surpreendido com um beijo da professora.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)