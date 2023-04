Vai Na Fé: Kate conhece Rafa e pensa em vingança contra Theo

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Kate (Clara Moneke) decidiu voltar a trabalhar após ter se decepcionado com Theo (Emilio Dantas), que confessou ter se aproximado da garota para deixá-la parecida com Sol (Sheron Menezzes), por quem ele é obcecado. No primeiro dia de trabalho, vendendo sanduíches dentro do Icaes, a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) conhece Rafa (Caio Manhente) e imagina um possível namoro com o garoto.

VEJA MAIS

Em meio às vendas, Kate é abordada por um dos seguranças do instituto para avisar que a venda de produtos, é proibida no local, exceto se for dentro da lanchonete, . Sem saída, a garota avista Rafa e inventa ao profissional que os dois estão apenas dividindo um lanche.

Rafa percebe que a filha de Bruna está pedindo ajuda para se livrar do segurança e logo entra na brincadeira. O segurança não acredita e afirma que apenas estudantes podem circular no Icaes.

“Claro que eu sou aluna! Está achando que eu não sou aluna por acaso? A gente estuda junto, fala pra ele”, diz Kate. “É, a gente estuda aqui”, complementa Rafa.

Após o profissional acreditar na dupla, Kate agradece a Rafa e se apresenta como “Kátia” a ele, mesmo sem saber que o garoto é filho de Theo, seu ex-namorado.

Assim que encontra Jenifer, que estuda no Icaes, a filha de Bruna conta o que aconteceu e aponta para Rafa, que já está distante das duas. Assim que faz o gesto, a garota fica chocada ao ouvir da amiga que o garoto é filho do vilão.

“Imagina eu chegando na casa do otário sênior de mãozinha dada com o Rafa? A cara dele de puro ódio e recalque? Ai, amei!”, diz Kate.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)