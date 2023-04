Vai Na Fé: Com medo, Sol diz que Ben é o pai biológico de Jenifer

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Jenifer (Bella Campos) está destinada a encontrar o pai biológico e, com isso, vai fazer a mãe relembrar um passado doloroso que prefere esconder. Após descobrir que Theo (Emilio Dantas) também pode ser seu pai, a estudante conta para Sol (Sheron Menezzes) que já acertou com o vilão a realização de um exame de DNA. Para evitar a aproximação da filha com o abusador, a backing vocal diz que a garota é filha de Ben (Samuel de Assis).

VEJA MAIS

A revelação é feita após Jenifer chegar em casa perguntando se Theo é o seu pai. Antes de Sol responder alguma coisa, a garota deixa claro que está sabendo que "os dois namoraram no passado."

Sol está comendo, quase se engasga ao ouvir a pergunta da estudante e imediatamente fica nervosa. Desesperada, a backing vocal responde que ela e o vilão não namoraram. Na juventude, Sol sofreu abuso sexual, mas preferiu não contar para a filha, por saber que Theo pode ser o pai biológico.

“Esquece essa história, Jenifer! O Theo não é seu pai. Era isso o que você queria ouvir?”, grita Sol.

Sem acreditar no que ouviu da mãe, a estudante de Direito avisa que foi ao apartamento de Theo e que combinou de fazer o teste de DNA com ele. “Só queria avisar. Não queria esconder uma coisa dessas”, completa Jenifer.

Ao perceber que a filha está cada vez mais próxima do abusador, a dançarina pensa rápido e toma a decisão que não queria: afirma que Ben é o verdadeiro pai de Jenifer.

“Nunca foi o Theo. Eu sempre soube. Eu tentei esconder, mas agora não dá mais. Sempre foi ele. O seu pai é o Benjamin”, esclarece a backing vocal.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)