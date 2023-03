Vai Na Fé: Apaixonado, Lui Lorenzo faz música romântica para Sol

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, a paixão por Sol (Sheron Menezzes) está ajudando a manifestar o lado romântico de Lui Lorenzo (José Loreto). Para expressar o sentimento, o astro já fez serenata de amor e agora decidiu criar canções sobre a história com a backing vocal, deixando a mãe de Jenifer (Bella Campos) bastante tocada com a atitude.

VEJA MAIS

Com um violão e a letra da música em um caderno, Lui mostra sua criação, mas logo é repreendido por Wilma (Renata Sorrah), já que a música é romântica e totalmente diferente do que o público gosta de ouvir. A empresária afirma que a canção não vai dar retorno comercial e que não deixará fazer parte do setlist do show.

Enquanto o artista toca e canta, Sol fica atenta à letra da canção e percebe que Lui escreveu para ela. “Vou confessar que meu coração quase saiu pela boca. Nunca pensei que depois de tudo que eu passei, iria acontecer isso comigo de novo”, responderá ela.

O filho de Wilma fica empolgado com a resposta e chega a acreditar que terá uma chance para engatar um romance com a dançarina. Para a tristeza do cantor, Sol afirma que os dois não podem ficar juntos, pois ela assinou um contrato com a empresária do astro e o documento a impede de ter um relacionamento com ele.

Triste ao ouvir o que Sol acabou de falar, Lui Lorenzo decide abrir de vez o coração e fala da mudança que aconteceu em sua vida com a presença da dançarina.

“Tudo que eu fiz até agora foi para te mostrar que eu queria mudar, que podia ser diferente, mas agora, mesmo que você não queira ficar comigo, já era. Eu mudei”, dirá o cantor, recebendo um beijo apaixonado da mãe de Jenifer.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)