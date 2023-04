Vai Na Fé: Lumiar volta a dar aula no Icaes e deixa Jenifer irritada

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) voltou a ministrar as aulas para a turma de Direito do Icaes, mas o retorno não agradou Jenifer (Bella Campos), que é aluna e está magoada com a professora. A advogada estava passando um período no Refúgio Paz de Lumiar com os pais para tentar se recuperar da briga com Benjamin (Samuel de Assis), já que ele descobriu tudo o que a esposa fez para separá-lo de Jenifer, sua provável filha com Sol (Sheron Menezzes).

Ao entrar na sala de aula, a esposa de Benjamin logo introduz o assunto que será estudado pelos alunos. “Bom dia. A aula de hoje é sobre o artigo vinte e seis do código penal, a imputabilidade”, diz ela.

VEJA MAIS

Chocada ao rever a professora, Jenifer lembra do que Lumiar foi capaz para que ela não encontrasse seu pai biológico. Irritada, a estudante olha para os amigos Yuri (Jean Paulo Campos) e Bela (Clara Serrão), pega a mochila e diz que se recusa a ficar no local, deixando a sala de aula.

Os dois amigos da garota imediatamente seguem atrás dela e Lumiar vai logo depois. A professora até tenta tratar do assunto pessoal que envolve Ben e Jenifer, mas é interrompida pela filha de Sol.

“Pessoal não. A senhora sabotou o projeto de revisão criminal do Benjamin aqui na faculdade. Nosso projeto. De todo mundo que ajudou”, desabafa Jennifer.

A advogada enfim se desculpa com Jenifer, Yuri e Bela e pede que os três retornem à sala de aula. “Eu errei. Peço desculpas. Nós podemos conversar mais sobre isso, mas não será aqui e nem agora. Tenho uma aula para dar e vocês vão levar falta se não voltarem pra sala. E aí? Vão voltar?”, aponta Lumiar.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)