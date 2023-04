Vai Na Fé: Ben descobre mentiras de Lumiar e sai de casa

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Ben (Samuel de Assis) começa a descobrir todos os planos elaborados por Lumiar (Carolina Dieckmann) para afastá-lo de Jenifer (Bella Campos). No passado, o advogado e Sol (Sheron Menezzes), mãe da estudante, tiveram um romance e, pouco tempo depois, ela engravidou, mas nunca contou a ele sobre a possibilidade de ser o pai biológico da garota.

Ben já havia descoberto algumas das mentiras articuladas pela esposa. Até então, ele não tinha entendido o real motivo das armações. Primeiro, o advogado ficou sabendo que Lumiar sabotou o projeto do laboratório de revisão criminal do Icaes, idealizado por ele, para os alunos do instituto, entre eles, Jenifer.

Em seguida, Jenifer ficou irritada ao descobrir que o projeto não havia sido entregue ao reitor e desabafou com o provável pai. Em uma conversa no escritório de Benjamin, ela revelou que a professora sabia que Sol era sua mãe, além de tê-la desmotivado a continuar a busca pelo pai biológico, pois Lumiar acreditava que o homem procurado fosse Benjamin.

Cansado das mentiras descobertas, Ben ficou cara a cara com a esposa para descobrir se ela ainda tem algo a dizer. Como a relação entre os dois está abalada, Lumiar não vê outra saída senão assumir de vez os erros. “Fiz de tudo para afastar você da Jenifer e da Sol. Sinto muito”, confessa ela.

Em meio a discussão, o advogado pergunta se ainda há algo a ser confessado e fica chocado com a resposta recebida. “O seguro (do acidente que vitimou Carlão, ex-marido de Sol). Não foi a empresa responsável que fez um acordo com as vítimas. Eu tirei o dinheiro dos nossos investimentos. Fui eu que paguei”, dirá Lumiar.

Ben avisa a advogada que ela pode responder por falsidade ideológica pelo crime que acabou de confessar. Para tentar o perdão do marido, Lumiar confessa que o que a motivou a “perder a cabeça” foi o retorno de Sol à vida do marido.

“É muito chocante ouvir tudo isso da mulher que eu amo. Mas, às vezes, parece que, na verdade, eu nem sei quem você é. Eu não tenho uma resposta para te dar. Eu preciso de um tempo”, dirá Benjamin, antes de se mudar provisoriamente para o apartamento de Theo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)