Vai Na Fé: Kate muda o visual para esquecer passado com Theo

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Kate (Clara Moneke) decide passar por uma transformação ao ouvir de Theo (Emilio Dantas), com quem ela tinha um caso, que a intenção do vilão era transformá-la na Sol (Sheron Menezzes) de antigamente, quando a dançarina frequentava o baile funk do Nei Nei. Triste com a revelação, a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) decide abandonar o cabelo longo e cacheado com franja e, assim, deixar o passado para trás.

Para mudar o visual, Kate pede ajuda da mãe e explica o motivo de estar tão decidida a cortar o cabelo. “Toda vez que eu olho para a minha cara eu lembro que isso aqui é resultado do ridículo do Theo tentando me transformar na tia Sol”, desabafa a garota.

Enquanto fala com Bruna, a amiga de Jenifer se olha no espelho e fica irritada ao lembrar do que passou com Theo, com quem ela tinha um caso e por quem foi ameaçada durante a estadia no apartamento de Guiga (Mel Maia), na Barra da Tijuca.

A mãe de Kate, que ia começar a retocar suas próprias tranças, oferece-as como presente à filha para que ela possa mudar o visual e ficar mais alegre. A amiga de Jenifer fica empolgada com a transformação e diz que Bruna é “a melhor”.

