Vai Na Fé: Clara beija Orfeu na frente de Theo

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Clara (Regiane Alves) não aguenta mais as mentiras inventadas por Theo (Emilio Dantas) ao retornar para casa após as saídas depois do trabalho. Agora, pela segunda vez, ela se depara com uma camisa do empresário manchada de batom, discute com ele e vai para o escritório, onde encontra Orfeu (Jonathan Haagensen) e tasca um beijo no “sócio” do marido, para causar ciúmes.

VEJA MAIS

“Você fez de novo. Sua camisa estava suja de batom e com cheiro de perfume vagabund*!”, fala a mãe de Rafa.

Para se defender, o vilão diz para a dona de casa que é normal se envolver com outras mulheres fora do casamento, mas garante que Clara tem sorte porque ele sempre retorna para casa. “Coloca uma coisa na sua cabeça, eu não disse que ia parar de viver a minha vida”, completa ele.

Revoltada com o que ouviu do marido, Clara sai de casa e vai ao escritório da empresa de Theo. No local, a mãe de Rafa encontra Orfeu, que pergunta se pode ajudá-la em algo. Em resposta, a ex-modelo começa a conversar com ele e, ao ouvir o marido se aproximando, puxa Orfeu e o beija, deixando Theo irritado com a cena.