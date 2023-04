Vai na Fé: cena de selinho gay entre Yuri e Vini vai ao ar; assista

Uma das cenas mais esperadas de Vai na Fé foi ao na última terça-feira (18). Yuri (Jean Paulo Campos) e Vini (Guthierry Sotero) deram o primeiro selinho na novela das 19h da TV Globo. Veja como foi.

A dupla está acampada na universidade Icaes, em protesto contra pichações racistas feitas durante os jogos jurídicos. Yuri e Vini saem pelo campus atrás de um projetor, quando entram em uma sala vazia e “rola um clima”.

“Essa sala não tem projetor”, afirma Yuri. “Aham. Foi só uma desculpa pra sair de perto da galera. Poderia jurar que você sabia disso”, responde Vini, já fechando a porta.

O presidente do coletivo preto, então, decidiu tomar uma atitude, chegou mais perto do crush e deu um selinho no estudante de Direito. Mas Yuri permaneceu imóvel, fazendo com que Vini se afastasse.

“Não era o que você queria?”, perguntou Vini. “Não sei. É que nunca fiz isso antes”, respondeu Yuri, bem sincero. “Isso o quê?”, insistiu. “Beijar um cara”.

Vini acha graça e deixa Yuri à vontade para procurá-lo quando se sentir mais confortável. “Relaxa, mano, não vou insistir. Cada um tem seu tempo. Eu também tive o meu. Mas o medo não vai te devolver o que você deixou de viver por causa dele”, disse Vini.

Sozinho, Yuri fica pensativo.