Vai Na Fé: Tatá procura reitor do ICAES e admite fraude

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Tatá (Gabriel Contente) se arrependeu de ter fraudado documentos para conseguir entrar no ICAES com bolsa de estudos. Para provar à Jennifer (Bella Campos) que quer ser uma pessoa melhor, o estudante de Direito decide ir à sala do reitor do instituto para confessar o crime.

O estudante toma a atitude após assistir aos vídeos produzidos por Jenifer, Bela (Clara Serrão) e Yuri (Jean Paulo Campos), mostrando a história dos três estudantes que não ingressaram no ICAES com a bolsa de estudos e acabaram na lista de espera.

Ao ver os depoimentos, o namorado de Jenifer procura o reitor da instituição e confessou ter cometido fraude para não pagar as mensalidades do curso.

“Eu sabia que eu não tinha esse direito, mas achava que era o único jeito de conseguir entrar. Não via que várias pessoas tinham o mesmo sonho que eu. Eu falsifiquei um documento, fraudei o processo seletivo e tirei a chance de alguém entrar na universidade."

Na saída da sala da diretoria, Tatá esbarra com a namorada e os outros alunos da faculdade e aproveita para contar sobre a conversa com o profissional. “O reitor disse que eu posso reaproveitar os créditos se fizer o vestibular de novo e pagar os dois anos e meio que já estudei.”

Yuri ouve Tatá e acredita que a punição dada pelo reitor foi pequena comparada ao que o rapaz fez no passado. “Ele foi uma ‘mãe’ pra você. Considerando que você roubou a vaga de outra pessoa, falsificou documento”, diz o amigo de Jenifer.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)