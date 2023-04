Vai Na Fé: Clara e Helena darão primeiro beijo; veja quando será

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, a relação entre as amigas Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) passará para outro estágio. Em uma saída para o bar, a dupla fica desconfortável com o assédio de dois homens que estão no local e, enquanto isso, a ex-modelo surpreende a personal com um beijo, que já vem sendo aguardado há bastante tempo pelos fãs da novela nas redes sociais.

Ao chegarem no local, as confidentes começam a ter problemas com os dois rapazes. Isso porque eles começam a oferecer bebidas e questionar se as duas estão solteiras ou se são namoradas. Quando um deles pergunta se Clara e Helena formam um casal, a ex-modelo age com impulso e responde ao questionamento dos homens.

"Quer saber? É isso mesmo", diz Clara, dando um beijo em Helena.

Até então, a relação entre as duas era apenas de amizade e os encontros aconteciam na academia do condomínio da esposa de Theo (Emilio Dantas). Lá, a ex-modelo desabafava com a personal sobre o relacionamento abusivo e Helena, além de aconselhar a amiga, também falava sobre as namoradas do passado.

Após ter beijado a personal, Clara deixa de ir à academia e para de responder as mensagens de Helena, por estar envergonhada de ter agido impulsivamente. Dias depois, elas se reencontram e a mãe de Rafa (Caio Manhente) pedirá desculpas, afirmando ter ficado "sem graça" pelo que fez.

Em seguida, Helena irá sugerir à ex-modelo que procure outra profissional para orientá-la durante os treinos da academia, mas a esposa de Theo não gostará da ideia. "Não, eu gosto de você. Eu gosto de treinar com você", afirmará ela.

