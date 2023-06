Vai Na Fé: Emílio Dantas e Caio Manhente emocionam internautas em interpretação de 'Mal Nenhum'

A atuação de Emilio Dantas e Caio Manhente como Theo e Rafa na novela "Vai Na Fé" levou o nome dos atores ao trending topics do Twitter na manhã desta terça-feira (13). No último capítulo do folhetim, a dupla, que interpreta pai e filho, cantou a música "Mal Nenhum" de Cazuza e recebeu milhares de elogios dos internautas.

VEJA MAIS

Na novela da TV Globo, Theo e Rafa vivem uma relação conturbada de pai e filho, já que o garoto conhece a índole do vilão e sabe que ele faz mal para Clara (Regiane Alves), que começa a perceber quem o empresário é de verdade.

Após a ex-modelo descobrir alguns dos crimes cometidos pelo marido, decide expulsá-lo de casa, mas, antes de ir embora, o personagem de Emílio e o de Caio expressam o que sentem um pelo outro pela primeira vez. Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, os fãs de "Vai Na Fé" elogiaram a dupla e afirmaram que Rosane Svartman fez a escolha perfeita ao colocar Emílio para homenagear o artista, pois, no passado, ele interpretou o cantor em "Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz, o Musical". Veja as reações dos internautas:

Conheça a música:

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)