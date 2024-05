Ana Maria Braga passou por cirurgia por causa do cigarro

Ana Maria Braga surpreendeu o público ao revelar que precisou ser operada por causa das consequências do cigarro. Durante participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, a loira contou que abandonou o vício em 2023. Ana precisou passar por uma cirurgia no final do ano passado devido os malefícios do cigarro.

“Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro! Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu e eu ainda não tinha parado de fumar”, detalhou a apresentadora.

Problemas na circulação por causa do cigarro são comuns em pessoas fumantes. De acordo com os médicos, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças vasculares. Um dos principais componentes do cigarro - a nicotina - provoca a vasoconstrição.

Os danos ao endotélio (camada interna das artérias) causados pelo cigarro facilitam a formação de placas ateroscleróticas. Essas placas podem obstruir o fluxo sanguíneo e levar a situações graves como oclusão arterial periférica, infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).