Vai Na Fé: Theo chega bêbado na delegacia e discute com Ben

Em "Vai Na Fé", Theo (Emilio Dantas) foi chamado para prestar depoimento por acusação de abuso de vulnerável. Antes de ir à delegacia, o vilão disse a Orfeu (Jonathan Haagensen) que estava nervoso e, no bar do "sócio", bebeu demais. Ao chegar bêbado para depor, ele discutiu com Ben (Samuel de Assis) e quase foi preso.

Após tomar meia garrafa de uísque, o ex-marido de Clara (Regiane Alves) chega à delegacia e Lumiar (Carolina Dieckmann) percebe que ele está bêbado. Ao avistar Ben, o vilão grita e afirma ao advogado que só foi chamado para depor por causa dele.

Sem dar ouvidos, Ben avisa a ex-mulher que o cliente dela está bêbado e a advogada diz que vai tentar adiar o depoimento. Enquanto isso, Theo segue tentando provocar o ex-amigo e chama atenção do delegado, que pede para ele parar com a gritaria.

“Eu estou ótimo! Me chamaram para falar, eu vou falar! Jogar tudo no ventilador! Vou falar que Benjamin Garcia é um frustrado! Perdeu tudo para mim: a namorada, a filha, a Lumiar!”, diz o vilão.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)