Samuel de Assis, Ben de Vai na Fé, revela o que faz com nudes que recebe e faz pedido picante

Conhecido por interpretar o Ben de Vai na Fé, Samuel de Assis está com quase 800 mil seguidores no Instagram e revelou que recebe vários nudes na rede social. “Muitos! Recebo de homem, de mulher, de tudo. E aceito todos!”, declarou o ator em entrevista ao jornal Extra.

O ator continua, “pode escrever aí: continuem mandando nudes pro Samuel! E saibam que eu printo. A partir do momento em que a pessoa me manda, ela me autoriza a ter a sua foto no meu álbum. Sim, eu tenho um álbum oculto no meu celular de nudes recebidos. Amo ver gente pelada! Por mim, todos nós andaríamos nus por aí”, afirmou o famoso.

Durante a entrevista, o ator comentou também sobre ter apoiado uma mulher trans que afirmou boicotar a trama por causa dos cortes de beijos gays. “Ela está certíssima. O que acontece é que entre a ideia que surge na cabeça da Rosane e dos colaboradores dela e o que eles passam para o papel, o que chega à direção, o que chega aos atores, o que a gente executa, o que a Globo aprova e o que vai ao ar são milhões de camadas. São muitas as pessoas que decidem, pensam a coisa como um todo”, concluiu Samuel.

Confira uma das cenas do ator na novela "Vai na Fé":

