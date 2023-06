Mulheres Apaixonadas: como estão as crianças hoje e o que fazem na idade atual

O sucesso de Manoel Carlos ‘Mulheres Apaixonadas’ foi exibido originalmente em 2003 e está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Na trama, vários atores mirins se destacaram com seus papéis, conquistando o público com muita fofura e travessura.

VEJA MAIS

Já adultos, alguns deles continuam atuando em projetos de teledramaturgia e longa-metragens, enquanto outros deixaram as telinhas para investir em algo novo. Esses são os casos dos atores Victor Cugula, Bruna Marquezine e Diego Jack; veja como eles estão atualmente

Victor Cugula (Lucas)

Na trama, o ator interpretou Lucas, filho adotivo da protagonista Helena (Christiane Torloni) e filho biológico de Téo (Tony Ramos) com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli).

Além da novela de Manoel Carlos, Cugula participou de ‘O Clone’ (2001), ‘Começar de Novo’ (2004) e Alma Gêmea (2005). Em 2020, o ator disse em entrevista, estar fazendo faculdade de cinema e se dedicando à edição de áudio e fotografia.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Bruna Marquezine (Salete)

Com apenas 7 anos de idade, Bruna Marquezine deu vida à personagem Salete, filha de Fernanda (Vanessa Gerbelli), que morreu nos primeiros capítulos da novela.

Após sua estreia, a atriz continuou nas telinhas fazendo cada vez mais sucesso. Um de seus principais papéis foi em ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Deus Salve o Rei’ (2018) e ‘Em Família’ (2014). Agora, Marquezine se prepara para estrear no primeiro filme internacional ‘Besouro Azul’, da DC Comics.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Diego Jack (Jairo)

Para Diego Jak, a novela de Manoel Carlos foi seu segundo projeto na teledramaturgia. O ator estreou em ‘Cidade de Deus’ (2002). Na trama em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, interpretou Jairo, filho de Pérola (Elisa Lucinda) e Ataulfo (Laércio de Freitas), e meio-irmão de Luciana (Camila Pitanga).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)