Mulheres Apaixonadas: veja 5 atores que sumiram da TV

Um dos maiores sucessos de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo após 20 anos da exibição original. No elenco, vários atores da teledramaturgia brasileira ganharam destaque com os papéis da trama, enquanto outros se distanciaram das novelas devido a problemas de saúde ou por vontade própria.

O folhetim apresenta os desafios do cotidiano das irmãs Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam). No entanto, após o sucesso da novela, diversos protagonistas e coadjuvantes optaram por deixar as telinhas, como Helena Ranaldi, Erik Marmo, Maria Padilha e entre outros; confira 5 atores que sumiram da TV

Helena Ranaldi

Na ficção, Ranaldi deu vida à Raquel, professora de educação física com uma paixão proibida pelo aluno, e que vivia um relacionamento abusivo com o ex-marido Marcos (Dan Stulbach). Sua última novela foi ‘Em Família’, exibida na TV Globo em 2014. Desde então, a atriz tem se dedicado a séries, peças de teatro e a produção de um longa-metragem.

Erik Marmo

A novela de Manoel Carlos foi o destaque de Erik, que interpretou o namorado de Edwiges (Carolina Dieckmann). Depois, o ator participou de outras telenovelas da Rede Globo como ‘Alma Gêmea’, de 2005, ‘Sete Pecados’, de 2017, e Gabriela, de 2012.

Em 2014 se mudou para Los Angeles, onde seguiu a carreira e chegou a participar da série americana ‘The Purge’, em 2019, produzida pelo streaming Prime Video.

Maria Padilha

Durante a exibição original da trama, Maria Padilha já era reconhecida na Globo por participar em projetos de 1980 a 2000. A atriz interpretou Hilda, irmã de Helena (Christiane Torloni) e Heloísa (Giulia Gam).

Maria Padilha se afastou das telinhas para tirar um tempo e cuidar de questões familiares. Em 2022, participou da série brasileira ‘Bom Dia, Verônica’, produzida pela Netflix, além de estar na segunda temporada de ‘Justiça’, da Globo.

Giulia Gam

Em ‘Mulheres Apaixonadas’, Giulia Gam se destacou com o papel da histérica e ciumenta Heloísa. Devido a problemas de saúde mental, a atriz se afastou em 2014 após a novela ‘Boogie Oogie’. Seu último trabalho foi na minissérie da Globo ‘Histórias Quase Verdadeiras’, exibida esse ano.

Júlia Almeida

Filha de Manoel Carlos, a atriz já havia se destacado em outras novelas como ‘Laços de Família’, de 2000. Em ‘Mulheres Apaixonadas’, interpretou Vidinha, filha de Lorena (Susana Vieira) e apaixonada por Sérgio (Marcello Antony), marido de Heloísa (Giulia Gam).

Após atuar em outras novelas da emissora, se mudou para Londres onde se casou e criou uma marca de moda praia. Sua última participação na TV foi em ‘Tempo de Amar’, de 2017.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)