Mulheres Apaixonadas: o que acontece com Raquel no final da novela?

Em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a trama de Manoel Carlos ‘Mulheres Apaixonadas’, trouxe diversos temas à tona, entre eles romances proibidos, casamentos frágeis e histórias de amor. Após vinte anos da exibição original, o público ainda vibra com o drama e história dos personagens.

Interpretada por Helena Ranaldi, a personagem Raquel é uma das mulheres que protagonizam o drama, ao viver uma paixão proibida pelo aluno Fred (Pedro Furtado). Após se mudar em busca de um recomeço e ficar longe do ex-marido Marcos (Dan Stulbach), a professora de educação física consegue um emprego na escola, até se apaixonar pelo rapaz e ter a infelicidade de reencontrar o ex.

"Fred era um menino com muita ternura, doçura. A fragilidade de ambos foi uma das características que fizeram a Raquel se encantar por ele. Ela saiu de uma situação de muita violência", disse Ranaldi em entrevista ao UOL.

O envolvimento entre a professora e o aluno enfurece Marcos, que começa a agredir e abusar da ex-mulher de diversas formas, além de ameaçar pessoas próximas a ela. Ao longo da trama, a paixão do casal só aumenta, junto com a obsessão do vilão. Próximo ao final, Raquel denuncia Marcos por violência doméstica, fazendo com que o homem planeje sua última vingança. O vilão cria uma armadilha para sequestrar Fred e consegue aterrorizar a ex-parceira.

Com ajuda de Yvone (Arlete Heringer), Raquel vai atrás do amado e acaba testemunhando uma tragédia. Durante uma perseguição, Marcos bate o carro e despenca de um precipício junto com o rapaz, deixando Raquel em choque. No último capítulo, a professora descobre estar grávida do amado, e recebe cartas antigas escritas por ele na escola.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira​)