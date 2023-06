Mulheres Apaixonadas: o que acontece com Marcos, marido de Raquel, no final da novela?

Em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, a novela "Mulheres Apaixonadas", escrita por Manoel Carlos é marcada por dramas, intrigas e revelações entre os personagens. Na trama, Dan Stulbach interpreta o vilão Marcos, ex-marido de Raquel (Helena Ranaldi).

A reprise da novela traz muitos temas à tona, como a relação tóxica entre os personagens, e o sadismo de Marcos, que persegue Raquel e agride a ex-mulher com uma raquete de tênis. O personagem de Stulbach fica obcecado quando descobre que a moça está vivendo um romance proibido com um aluno da escola, Fred (Pedro Fortuna).

No entanto, mesmo com tanto sofrimento, brigas, agressões e acidentes, a personagem terá um certo "alívio" após denunciar Marcos para a polícia. O agressor fica furioso ao receber a intimação de seu advogado e decide se vingar da mulher e o namorado.

Com a ajuda de Doris (Regina Alves), o vilão cria uma armadilha para Fred e o algema no carro e ameaça Raquel. Desesperada, a mulher sai com a amiga Yvone (Arlete Heringer) e alcança os dois com seu carro, iniciando a perseguição. Marcos expõe o revólver e Fred tenta se defender, quando o carro bate e despenca em um precipício. Ambos morrem e marcam um desfecho trágico na trama.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)