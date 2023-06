O Rei do Gado: Casamento de Bruno e Luana marca final da novela

O final da ficção de Benedito Ruy Barbosa, "O Rei do Gado", reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, é marcada pela reconciliação dos familiares rivais Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e Geremias (Raul Cortez), além do casamento do fazendeiro com Luana Berdinazzi, interpretada por Patrícia Pillar.

Durante o preparo para a cerimônia, Lia (Lavínia Vlasak) dá dicas de normas de etiqueta para Luana, que são ignoradas pela ex-boia-fria ao incentivar os convidados a dançarem juntos, e descalços na cerimônia.

Bruno e Luana finalmente oficializam o romance ao lado das famílias e amigos, que é seguido de uma festança com Donana (Bete Mendes), Zé do Araguaia (Stênio Garcia), Marcos (Fábio Assunção), Liliana (Mariana Lima), e Lia.

Além da dança que sela a paz entre as famílias, Bruno e Geremias tem uma conversa no cafezal, e bêbados, se abraçam e cantarolam músicas italianas. O rei do gado tira brincadeiras com o tio e sério, faz uma proposta. “Agora que nós dois estamos em paz… Eu queria perguntar para o tio se não quer tocar esses cafezar comigo junto”, diz.

“Mache? Io só tava esperando você se animar, caspita!”, concorda Geremias. Os dois se abraçam e até forjam uma luta, sujos de vinho. Depois, se unem com a família para a valsa dos noivos, cena final da novela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)