Terra e Paixão: Antônio revela para Irene o motivo do interesse na fazenda de Aline

Na novela "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) tentou de tudo para tirar Aline (Bárbara Reis) da propriedade onde ela mora, até mesmo mandar assassinar Samuel (Ítalo Martins), marido da moça. Em uma conversa com Irene (Gloria Pires), o vilão se irrita quando a dondoca insinua que ele é obcecado pelas terras da professora e então revela que precisa da água em abundância que corre no local.

VEJA MAIS

Como o lote foi dado no passado pelo pai, Antônio diz que não reconhece a doação e quer recuperar a propriedade para os La Selva. "Nossa água está acabando, nossas nascentes estão secando, pode faltar para a irrigação", informa ele.

Em seguida, a esposa pergunta ao vilão se ele não está exagerando, já que a fazenda de Aline é pequena, comparada a todo o patrimônio que eles possuem. Antônio perde a paciência e abre o jogo para Irene, dizendo que precisa dos recursos hídricos da propriedade, pois a água das terras dele estão se esgotando.

"Não fala do que não sabe. É muito fácil dar palpite, quando todo nosso patrimônio está em jogo. Você acha que eu ia perder tempo com aquela porcaria que ela tem? Não é fixação. Ninguém nunca me entende, ninguém acompanha meu raciocínio", reclama o produtor rural.

Chocada, Irene conclui e fica preocupada com a gravidade do problema que pode afetar a fortuna dos La Selva. "É por isso que você quer as terras dela a qualquer preço. Pela água", diz.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)