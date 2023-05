Susana Vieira reclama do final da sua personagem em 'Terra e Paixão'

A atriz Susana Vieira encerrou a participação na novela “Terra e Paixão”, da Globo. A personagem vivida por ela, Cândida, dona do bar e bordel de Primavera, conhece muitos segredos dos habitantes da cidade. Ela vai morrer de forma trágica levando um segredo para o túmulo. Ela vai perder a vida na presença de Antônio, personagem de Tony Ramos.

“Já estou com uma enorme saudade. Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”, declarou a atriz para o Extra.

“Ela tem a cidade na mão porque tem vários segredos. A verdade é que a quantidade de segredos é a quantidade de coisas que ela sabe das pessoas. Não é que ela tem segredos para fazer chantagem, ela não é um personagem misterioso nem mau. Mas ela conhece a vida de todo mundo ali, as coisas ruins e as coisas boas”, disse ao Gshow.

Susana foi escalada para substituir a atriz Fernanda Montenegro no papei, que, aos 93 anos, tem preferido fazer pequenas participações. A personagem iria passar somente uma semana na novela. Mas com a desistência da estrela de "Central do Brasil" (1998), Suzana, que está com 80 anos, assumiu o papel e teve a participação ampliada para o deleite do público.

O autor Walcyr Carrasco também comentou sobre os mistérios de Cândida na “Conversa com Bial”, também da Globo: “Tem um segredo que ela não chega a revelar viva. Ela deixa esse segredo nas mãos do personagem do Cauã Reymond (Caio). Ela falece em certo momento, deixando essa herança de segredos. Um deles vai mudar toda a novela, prometo”, antecipou.