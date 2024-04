Cantora gospel e pastora Ana Paula Valadão é condenada a pagar R$ 25 mil por ligar Aids a LGBTs

A cantora gospel e pastora evangélica Ana Paula Valadão foi condenada na Justiça a pagar R$ 25 mil em indenização por danos coletivos por um discurso considerado homofóbico. A cantora relacionou a AIDS (doença sexualmente transmissível) à comunidade LGBTQIAP+. A fala gerou polêmica e chegou aos tribunais.

A fala ocorreu em 2016, durante um congresso cristão transmitido pela rede Super de Televisão. Durante sermão, Ana Paula Valadão condenou as relações homoafetivas.

“Isso [a homossexualidade] não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos”, disse a religiosa. “Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim… Não é o ideal de Deus”, afirmou. “Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma? O sexo seguro se chama: aliança do casamento”, concluiu.

O juiz de direito Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entendeu que houve dano moral coletivo no pronunciamento. “Foi revivida para toda uma parcela da população a injusta e superada pecha da culpa pelo surgimento e propagação de uma doença terrível, situação que macula interesses coletivos fundamentais”, afirma o magistrado.

A defesa da pastora argumentou que exerceu o direito “legítimo da liberdade de expressão e religiosa”, mas não convenceu o juíz. Raposo Filho falou na sentença que a manifestação e divulgação da opinião errada atribui à população LGBTQIAP+ uma responsabilidade inexistente, o que atinge a dignidade destas pessoas, justamente o que caracteriza a lesão apontada pela autora. A decisão cabe recurso.